Ag. Marcelino: “Nessun incontro con Maldini, nessuna offerta dal Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – In queste ore, in Italia ed in Spagna, si sono intensificati i ‘rumors‘ di calciomercato che vorrebbero Marcelino García Toral, classe 1965, tecnico iberico ex di Siviglia, Villarreal e Valencia, sulla panchina del Milan nella stagione 2020-2021, in sostituzione dell’attuale allenatore, Stefano Pioli.

Eugenio Botas, procuratore di Marcelino, ha smentito tutto, però, ai microfoni di ‘Sky Sport‘: “È normale che Marcelino voglia allenare una grande squadra europea dalla prossima stagione. Il Milan, per via della sua storia gloriosa, è uno dei club più importanti che ci siano”, ha affermato l’agente dell’allenatore spagnolo.

L’agente di Marcelino, quindi, ha proseguito: “In risposta alla notizia apparsa in un giornale spagnolo, che sostiene che Marcelino allenerà il Milan dalla prossima stagione, affermiamo che Marcelino non si è mai incontrato con Paolo Maldini e non ha ricevuto, ad oggi, nessuna offerta dal Milan per la prossima stagione. Per questo motivo l’informazione non è corretta e non si avvicina alla realtà attuale delle cose”.

Probabile, quindi, che il Diavolo viri, ancora una volta, su un tecnico italiano. Per scoprire chi è la prima scelta di Zvonimir Boban e Maldini, continua a leggere >>>

