Panchina Milan – Marcelino, smentite dal club e dall’entourage del tecnico

NEWS MILAN – Manuele Baiocchini, giornalista sportivo, è intervenuto a ‘Sky Sport 24‘ per parlare dei ‘rumors‘ che vorrebbero Marcelino García Toral, ex tecnico di Siviglia, Villarreal e Valencia, sulla panchina del Milan al posto di Stefano Pioli nella stagione 2020-2021.

Queste le parole di Baiocchini: “Ci siamo informati riguardo Marcelino, sul fatto che avesse già un accordo per la prossima stagione. A noi lo smentiscono tutti, sia il Milan che l’entourage di Marcelino. Dal suo entourage arriva questo virgolettato: “Alla data di oggi non c’è stato nessun incontro con Paolo Maldini e non ha ricevuto nessuna offerta dal Milan per la prossima stagione. È normale che Marcelino voglia allenare una grande squadra europea dalla prossima stagione. Il Milan, per via della sua storia gloriosa, è uno dei club più importanti che ci siano”, ad oggi quindi non c’è nulla”.

“In tempi passati avevamo detto che Marcelino piaceva al Milan, anche quando bisognava sostituire Marco Giampaolo“, ha poi concluso Baiocchini. Che il Milan, alla fine, opti per un altro tecnico italiano? Per scoprire chi sarebbe, in questo caso, in pole position, continua a leggere >>>

