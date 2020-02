Coppa Italia – Milan-Juventus, oltre 70.000 spettatori a San Siro

NEWS MILAN (fonte:acmilan.com)

Impossibile perderla, in tutti i sensi. Siamo alla vigilia di Milan-Juventus e sono ancora in vendita gli ultimi biglietti per l’andata della Semifinale di Coppa Italia. San Siro, verso il tutto esaurito, è pronto a regalare un nuovo spettacolo, riempiendo di voce e calore questo big match in programma giovedì 13 febbraio alle 20.45.

ULTIMI BIGLIETTI

Gli ultimi biglietti sono disponibili su acmilan.com, con la possibilità di scegliere il posto direttamente sulla mappa dello stadio. I biglietti sono disponibili anche presso la biglietteria di Casa Milan, nei punti vendita Vivaticket e alle casse dello stadio; aperte solo nel giorno-partita, per i tagliandi residui, a partire delle 15.45.

INGRESSO ALLO STADIO

I cancelli apriranno alle 18.45. Visto il grande afflusso di tifosi, si consiglia di arrivare allo stadio con largo anticipo, almeno un’ora e mezza prima del calcio d’inizio, per evitare le code agli ingressi. All’ingresso sarà necessario esibire un documento d’identità valido.

PARCHEGGI

Sono ancora disponibili i parcheggi ufficiali nell’area di San Siro, con acquisto online o direttamente allo stadio nel giorno-partita.

SETTORE OSPITI JUVENTUS

Il settore destinato ai tifosi della Juventus è il Terzo Anello Verde, acquistabile senza alcuna limitazione, al costo di 30 euro più le commissioni di prevendita, fino alle 19.00 di mercoledì 12 febbraio.

UNDER 5

Si ricorda che non sono previsti ingressi a 1 euro per gli Under 5. Pertanto, tutti gli spettatori dovranno aver acquistato anticipatamente un titolo d’accesso.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

