Milan, non c’è pace per Biglia: distorsione del ginocchio destro

NEWS MILAN – Non c’è proprio pace per Lucas Biglia, centrocampista argentino classe 1986, al Milan dall’estate 2017. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, infatti, Biglia ha riportato una distorsione del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. Si parla di uno stop di almeno 15 giorni. A rischio, dunque, il suo finale di stagione (e di carriera) con la maglia rossonera. Intanto, oggi, sempre a ‘Sky Sport‘, ha parlato il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android