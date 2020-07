Verso Milan-Juventus: Paqueta potrebbe far rifiatare Calhanoglu

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Hakan Calhanoglu sembra aver smaltito la contusione al polpaccio rimediata sabato sera allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma contro la Lazio, ma Lucas Paqueta potrebbe farlo rifiatare domani e giocare da titolare nel 4-2-3-1 del tecnico rossonero Stefano Pioli in Milan-Juventus, consentendo al giocatore turco di recuperare pienamente per la trasferta di Napoli in programma domenica sera. ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROSSONERI E BIANCONERI >>>

