Verso Milan-Juventus: le probabili formazioni di Pioli e Sarri

MILAN NEWS – Domani sera, alle ore 21:45, a ‘San Siro‘, si disputa Milan-Juventus, gara valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

In casa rossonera il tecnico Stefano Pioli dovrà rinunciare agli infortunati Mateo Musacchio e Samu Castillejo: qualche speranza di rivedere Léo Duarte almeno in panchina. Per il resto, dovrebbe essere confermata la stessa formazione che ha vinto a Roma contro la Lazio, con l’unico dubbio relativo a Hakan Çalhanoglu: se il turco non riuscisse a recuperare bene dalla botta subita allo stadio ‘Olimpico‘, spazio a Lucas Paquetá dal 1′. In attacco, Zlatan Ibrahimović favorito su Ante Rebić.

In casa bianconera, invece, pesanti le assenze di Matthijs de Ligt e Paulo Dybala, squalificati, mentre torneranno a disposizione del tecnico Maurizio Sarri i difensori Giorgio Chiellini ed Alex Sandro, i quali, però, dovrebbero partire soltanto dalla panchina. Due dubbi per l’allenatore toscano, uno a centrocampo tra i francesi Adrien Rabiot e Blaise Matuidi ed uno in attacco, con il ballottaggio tra Federico Bernardeschi e Douglas Costa.

Queste, dunque, le probabili formazioni di Milan-Juventus per domani sera a ‘San Siro’.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Çalhanoglu (Paquetá); Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunić, Paquetá (Çalhanoglu), D. Maldini, R. Leão, Rebić. Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczęsny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanić, Rabiot (Matuidi); Bernardeschi (Douglas Costa), Higuaín, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Coccolo, Wesley, Ramsey, Muratore, Matuidi (Rabiot), Douglas Costa (Bernardeschi), Olivieri, Vrioni. Allenatore: Sarri.

