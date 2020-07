Milan in Europa, poi l’addio: Pioli e Ibrahimovic, patto per il Diavolo

– Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a, rispettivamente tecnico e condottiero sul campo del, i quali avrebbero deciso di stringere un patto per il: vincere e poi dire addio.

Tanto Pioli quanto Ibrahimovic, infatti, vogliono riportare il Milan in Europa per poi andarsene, al termine dell’attuale stagione sportiva, senza rimpianti ed a testa alta, con la consapevolezza di aver fatto fino all’ultimo il proprio dovere, aggiustando in corsa una stagione, almeno in parte, maledetta per i rossoneri.

