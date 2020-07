Serie A – Giudice Sportivo: de Ligt e Dybala out per Milan-Juventus

JUVENTUS NEWS – Il Giudice Sportivo di Serie A, in un comunicato ufficiale emesso nella mattinata odierna e consultabile sul sito web della Lega Serie A, ha ufficializzato che Matthijs de Ligt e Paulo Dybala, diffidati ed ammoniti ieri pomeriggio in occasione del derby tra Juventus e Torino, sono stati squalificati per un turno.

De Ligt è stato ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; Dybala per comportamento non regolarmente in campo (simulazione). Tanto il difensore olandese classe 1999 quanto l’attaccante argentino classe 1993, dunque, salteranno come previsto Milan-Juventus, gara in programma martedì 7 giugno, ore 21:15, a ‘San Siro‘ e valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

