Juventus-Torino, dopo De Ligt tocca a Dybala: anche lui out contro il Milan

MILAN NEWS – Non solo Matthijs De Ligt, anche Paulo Dybala salterà il Milan causa squalifica. Se l’olandese ha procurato un rigore al Torino per un tocco di mano, l’argentino si è reso protagonista di un’ammonizione per simulazione al limite dell’area. Il Milan osserva attento: alla Juventus mancheranno due importanti pedine per il match in programma il 7 luglio a San Siro.

