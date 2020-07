Juventus-Torino, De Ligt ammonito: salterà la gara contro il Milan

MILAN NEWS – Il Milan è concentrato alla gara di questa sera contro la Lazio, in programma allo stadio Olimpico alle ore 21:45. Un match che, in casa biancoceleste, vedrà le assenze di Ciro Immobile e Felipe Caicedo. A proposito di squalificati di lusso, i rossoneri non incontreranno Matthijs De Ligt in occasione di Milan-Juventus, in programma tra 3 giorni a San Siro: l’olandese, diffidato, è stato ammonito per un fallo di mano che è valso un calcio di rigore al Torino, trasformato da Andrea Belotti.

