Milan, Antonini: “Ho un debole per Calhanoglu, per me è come Pirlo…”

MILAN NEWS – L’ex terzino rossonero Luca Antonini, in un’intervista apparsa sul sito ufficiale della Lazio, ha dato un consiglio al Milan e ad Hakan Calhanoglu. Che elogio per il turco: “Mancano giocatori di caratura internazionale, quelli abituati a vincere. Se hai in squadra profili simili, ne guadagnano tutti: Ibrahimovic è l’esempio perfetto. Merita fiducia anche Pioli, che sta lavorando bene valorizzando i giovani in rosa. Poi ho un debole per Calhanoglu, che in futuro potrebbe tranquillamente giocare davanti alla difesa. Sarebbe una trasformazione, con le dovute proporzioni, simile a quella avuta da Pirlo“.

