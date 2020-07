Allenatore Milan – Rangnick può arrivare subito: lo scenario

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Il Giornale, il Milan si gioca la stagione in un trittico di partite molto complicate. Oggi la Lazio, poi la Juventus e infine il Napoli di Gattuso tra otto giorni al San Paolo. Una montagna da scalare per Stefano Pioli, che cercherà di ottenere il massimo dai suoi ragazzi.

Il Milan cercherà di strappare un posto nella prossima Europa League, obiettivo della società, ma di sicuro la stagione non può considerarsi positiva. 8 punti in meno rispetto all’anno scorso, con Gattuso che ha sfiorato la qualificazione in Champions League, ma in realtà, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, Gazidis e i rappresentanti di Elliott sarebbero un po’ preoccupati per le prossime partite. Delle sconfitte contro questi tre avversari allontanerebbero decisivamente il Milan dell’Europa, considerando che ci sono diverse squadre che hanno nel mirino il settimo posto del Diavolo (Verona in primis).

Se le cose non dovessero andare nella maniera sperata, Ralf Rangnick sarebbe pronto ad anticipare il suo arrivo al Milan. Il tedesco dovrebbe essere ufficializzato al termine della stagione, ma, considerando il poco spazio tra la fine di questa stagione e l'inizio della prossima non è escluso che Rangnick possa arrivare prima del previsto. In questo momento l'allenatore avrebbe la possibilità di valutare sul campo alcuni giocatori della rosa rossonera in vista della prossima annata. Vedremo cosa succederà, ma Rangnick è pronto a prendersi il Milan.