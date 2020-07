Lazio-Milan, le probabili formazioni: Ibrahimovic titolare? Le ultime

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, sia Stefano Pioli e sia Zlatan Ibrahimovic vogliono concludere nel migliore dei modi una stagione difficile. Il tecnico, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe pensando di schierare subito la formazione migliore contro i biancocelesti e dunque Ibra potrebbe essere in campo dal primo minuto.

Ma Ibrahimovic come sta? La sensazione è che sarà stesso lui a decidere se scendere in campo o meno dall’inizio, ma le possibilità che possa giocare dal primo minuto si stanno alzando sempre di più. Alle sue spalle c’è da scegliere il trio di trequartisti nel 4-2-3-1 di Pioli: Calhanoglu, Saelemaekers che è piaciuto contro la Spal, Rafael Leao autore di gol e non soltanto, Bonaventura esperto e affidabile e infine Paquetà, che forse ha trovato la sua dimensione, avendo giocato ottimamente contro la Roma.

Insomma, ci sono diversi dubbi di formazione, ma quello principale ruota intorno a Ibrahimovic. Pioli potrebbe affidarsi nuovamente a Rebic come prima punta per poi inserire Zlatan a gara in corso. L’attaccante svedese sarebbe a quel punto titolare contro la Juventus, ma è anche vero che la partita contro i bianconeri avrebbe meno senso dopo una sconfitta all’Olimpico. C’è da considerare inoltre la stanchezza di Rebic, che a Ferrara ha dato l’impressione di dover tirare il fiato.

Ieri, intanto, conferenza di Stefano Pioli a Milanello: “Ibrahimovic cresce, con la Lazio giocherà di più. La classifica è corta, ma ci serve più cinismo.La squadra ha la giusta mentalità per provare a comandare la partita a Roma. La Lazio però resta completa e forte, anche con le squalifiche di Caicedo e Immobile che tolgono a Inzaghi due giocatori importanti”. Insomma, ora o mai più. INTANTO UN GRANDE EX ROSSONERO ESALTA ALCUNI CALCIATORI DEL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>