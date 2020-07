Costacurta: “Il Milan ha alcuni nomi importanti: ecco chi sono”

MILAN NEWS – Alessandro ‘Billy’ Costacurta ha rilasciato un’intervista apparsa sul sito della Lazio in cui elogia due giocatori del Milan in particolare. Le sue dichiarazioni: “Il Milan ha alcuni nomi importanti come Theo Hernandez e Bennacer che hanno dimostrato di saper reggere la pressione di San Siro. Altri invece non hanno dimostrato di avere quella personalità che richiede una maglia importante come quella rossonera”.

