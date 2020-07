Serie A – Juventus-Torino: Buffon, raggiunte 648 presenze. Superato Maldini

ULTIME NEWS – Gianluigi Buffon supera Paolo Maldini e diventa il giocatore con più presenze in Serie A. Il portiere bianconero, titolare in Juventus-Torino, ha raggiunto quota 648 apparizioni nel massimo campionato italiano. Con 647 presenze, Paolo Maldini deve accontentarsi ‘soltanto’ del secondo posto in classifica.

