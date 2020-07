Verso Milan-Juventus: Calhanoglu recupera e oggi si allena in gruppo

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, il Milan può tirare un sospiro di sollievo in merito le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, classe 1994, fantasista turco che, sabato sera, in occasione della vittoriosa trasferta in casa della Lazio, era uscito al 38′ del primo tempo (dopo aver segnato il gol del vantaggio rossonero) per una contusione al polpaccio sinistro.

Il dolore per la botta è scemato con il passare delle ore: ieri, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), Calhanoglu si è sottoposto ad una seduta di massaggi che ha permesso di smaltire ulteriormente la contusione ed oggi, salvo un riacutizzarsi del dolore nella zona ‘incriminata’, il numero 10 tornerà ad allenarsi in gruppo per l’allenamento di rifinitura in vista di Milan-Juventus di domani sera, ore 21:45, a ‘San Siro‘.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, spera di poter avere a disposizione Calhanoglu per il big match contro la ‘Vecchia Signora‘, visto lo straordinario momento di forma che sta attraversando: dalla ripresa del campionato, ha preso parte a ben 6 gol del Milan, di cui 2 fatti direttamente da lui ed è l’unico dei trequartisti alle spalle dell’unica punta a non essere mai stato soggetto a turnover.

Segno, dunque, che per questo Milan il turco è imprescindibile. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DEL CONTRATTO DEL NUMERO 10 ROSSONERO >>>