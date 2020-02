Verso Milan-Juventus, le probabili formazioni: Ibrahimovic sarà titolare

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic si è dimostrato imprescindibile per il Milan. Per questo motivo lo svedese sarà titolare anche contro la Juventus, semifinale di Coppa Italia che si giocherà giovedì sera a San Siro.

Ieri Ibrahimovic ha svolto a Milanello un lavoro di scarico, così come tutti i calciatori che sono scesi in campo dal primo minuto contro l’Inter. Al suo fianco ci dovrebbe essere Rafael Leao, che contro i nerazzurri è partito dalla panchina. In difesa invece dovrebbe rivedersi Musacchio al posto di Kjaer. Intanto ecco chi sarà l’arbitro di Milan-Juventus, continua a leggere >>>

