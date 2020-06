Verso Lecce-Milan, ecco la probabile formazione dei salentini

MILAN NEWS – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’, in edicola, riporta la probabile formazione del Lecce, che questa sera affronterà il Milan al ‘Via del Mare’ alle 19:30. Tanti ex rossoneri in campo nel 4-3-1-2 di Fabio Liverani, a partire dal portiere Gabriel; davanti a lui Rispoli sulla destra, Lucioni-Rossettini in mezzo e Calderoni sulla sinistra. Tachtsidis agirà in cabina di regia, con Petriccione come mezzala destra e Mancosu mezzala sinistra. gli altri due ex Saponara e Lapadula giocheranno in attacco insieme a Falco.

