Milan, Ibrahimovic corre verso il recupero: l’obiettivo dello svedese

MILAN NEWS – Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, Zlatan Ibrahimovic vuole rientrare dall’infortunio il prima possibile. Lo svedese vorrebbe già essere in campo contro la Roma nel match di domenica prossima ma, miracoli a parte, Ibra non dovrebbe farcela contro i giallorossi, per poi esserci a Ferrara contro la Spal.

