Calciomercato Milan – Obiettivo Szoboszlai: ecco quanto costa

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, il primo obiettivo del Milan per il centrocampo si chiama Dominik Szoboszlai. Il giovane talento ungherese piace da tempo ai rossoneri, ma la straordinaria stagione con il Salisburgo ha attirato l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa, un ostacolo in più nella corsa al classe 2000. Szoboszlai, che vanta 6 gol e 9 assist in 22 partite in questa stagione, è stato scoperto nel 2017 da Ralf Rangnick, che lo ha prelevato dal Videoton. L’ormai prossimo allenatore del Milan lo vorrebbe con sé in Italia, ma occhio anche alla Lazio. Il club austriaco vorrebbe 25 milioni di euro per lasciarlo partire, una cifra di certo non spropositata vista la qualità del giocatore.

