Verso Lecce-Milan, obbligo vittoria per il Diavolo: Europa a tutti i costi

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, traccia uno scenario decisamente negativo, ma realistico, in caso di sconfitta del Milan a Lecce questa sera. Il Verona, con la vittoria di due giorni fa contro il Cagliari, ha superato i rossoneri in classifica mentre il Parma, pareggiando contro il Torino, si è appaiata a pari punti. Con la vittoria del Bologna, il Milan potrebbe addirittura trovarsi decimo in classifica. Nessuno vuole concretizzare questa eventualità, motivo per cui l’imperativo è uno e uno solo: la vittoria.

“In questi quaranta giorni ci giochiamo tutto” ha affermato Stefano Pioli in conferenza stampa, sottolineando come l’Europa League sia l’obiettivo minimo per una squadra che, quest’anno, ha dovuto abbandonare le competizioni europee causa Fair Play Finanziario. Centrare questa mission vorrebbe dire non iniziare completamente da zero, ma ripartire almeno con alcune entrate da parte della Uefa, che non saranno mai paragonabili a quelle della della Champions League, ma che consentirebbero al Milan di racimolare una ventina di milioni che di certo non farebbero male.

L’allenatore rossonero sa bene che il suo destino è segnato, ma raggiungere l’Europa con il Milan vorrebbe dire arricchire il suo curriculum personale in vista del futuro. Un traguardo che sarebbe meritato, perché per Pioli “La classifica non rispecchia la qualità della squadra“. Una qualità che va tradotta immediatamente in campo, già a partire da questa sera, perché il Milan non può permettersi di rendere realtà lo scenario ipotizzato poco fa. Per fare tutto questo c’è bisogno di concentrazione, non bisogna alimentare le voci esterne che possono distrarre l’ambiente. Ma Pioli ha garantito professionalità da parte sua e dei ragazzi per provare a salvare parzialmente una stagione di certo non esaltante.

