Verso Juventus-Milan: 4-2-3-1 in campo, Colombo e Maldini in panchina

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano per ‘Sky Sport‘, in vista di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia all’Allianz Stadium di Torino, in programma venerdì sera, il tecnico rossonero Stefano Pioli, nonostante le tante assenze, non cambierà modulo.

Ricorrerà, ancora una volta, al 4-2-3-1, che diventerà 4-1-4-1 in fase di non possesso, altrimenti il Diavolo si scoprirebbe troppo e difenderebbe con pochi uomini. Gli interpreti, comunque, saranno sempre gli stessi: in porta Gianluigi Donnarumma; in difesa, da destra a sinistra, ecco Andrea Conti, Simon Kjaer, il capitano Alessio Romagnoli e Davide Calabria.

Franck Kessié e Ismaël Bennacer davanti la difesa; i tre trequartisti saranno, da destra a sinistra, Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, Lucas Paquetá e Hakan Çalhanoglu, con il croato Ante Rebić unica punta. In panchina, tra gli attaccanti, i Primavera promettenti, Lorenzo Colombo e Daniel Maldini. MALDINI JUNIOR, INTANTO, POTREBBE ANDARE VIA: PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>