PM – Calciomercato Milan: offerta del Montpellier per Daniel Maldini

CALCIOMERCATO MILAN – Sono giorni di riflessione, questi, in casa Maldini. Se Paolo Maldini, attuale direttore tecnico rossonero, si interroga sull’opportunità di restare o meno in un Milan che abbraccerà la rivoluzione, tecnica e sportiva, del tedesco Ralf Rangnick, che rischia di spazzargli via ruolo e competenze, anche Daniel Maldini sta passando ore delicate.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, Daniel Maldini, classe 2001, che rispetto al pluridecorato papà Paolo di ruolo fa l’attaccante nel Milan Primavera, ha ricevuto un’importante offerta del Montpellier, squadra che, nell’ultima edizione della Ligue 1 francese, è giunta all’ottavo posto in classifica.

Il Montpellier vuole Daniel Maldini a titolo definitivo: in attesa di far pervenire al Milan un’offerta ufficiale per il ragazzo, vi possiamo dire che ha proposto al ragazzo un contratto pluriennale da 500-600mila euro netti a stagione. Una bella cifra per Daniel Maldini il quale, logicamente, sta facendo le sue valutazioni.

La compagine francese, infatti, offrirebbe al secondogenito di Paolo la possibilità di giocarsi un posto da titolare in Prima Squadra, sin da subito, e dunque di avere chance di imporsi in uno dei Top 5 campionati europei. Qualora accettasse, Daniel Maldini potrebbe quindi replicare l’esperienza di un suo ex compagno di squadra nel Milan Primavera, Raoul Bellanova, trasferitosi al Bordeaux prima di far rientro, a gennaio, in Italia per firmare con l’Atalanta.

Nell’ultima stagione Daniel Maldini si è tolto belle soddisfazioni in rossonero: 9 gol e 5 assist in 14 gare con i Giovani Diavoli Rossoneri di Federico Giunti tra campionato e Viareggio Cup e, ovviamente, l’esordio nella Prima Squadra rossonera, datato 3 febbraio 2020, a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Verona 1-1 agli ordini del tecnico Stefano Pioli, che ne ha lodato a più riprese le qualità.

Sebbene, quindi, sia fresco di rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024, Daniel Maldini potrebbe persino lasciare il Diavolo, squadra del suo cuore, per la Francia.