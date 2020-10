Udinese-Milan, la probabile formazione di Pioli / News

Udinese-Milan: la probabile formazione di Pioli

MILAN NEWS – Mancano meno di 24 ore a Udinese-Milan, sesta giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono reduci dal pareggio con la Roma e dalla vittoria europea e gioca da capolista; i friulani hanno solo 3 punti, ma in settimana hanno vinto in Coppa Italia. Storicamente, la trasferta di Udine è insidiosa per il Milan e dunque Stefano Pioli si affida ai “più titolari”, visto che come ha più volte sottolineato non ha prime e seconde linee. Ecco la probabile formazione rossonera.

In porta, guarito dal Coronavirus, torna Gianluigi Donnarumma, estremo difensore classe 1999 che non ha mai avuto alcun problema fisico dovuto all’infezione. Davanti a lui sulla destra dovrebbe esserci ancora Davide Calabria, nonostante incalzino le alternative. Al centro sempre Simon Kjaer e il capitano Alessio Romagnoli, coppia indissolubile. A sinistra, dopo il riposo di giovedì, riecco Theo.

La cerniera di centrocampo è sempre la stessa, anche se pure quest’ultima era stata modificata nel match di giovedì. In campo Franck Kessie e Ismael Bennacer, entrambi in una condizione veramente eccezionale e sempre più importanti per il Diavolo.

Sulla trequarti riecco i tre soliti: destra torna Alexis Saelema ekers, al centro di nuovo spazio ad Hakan Calhanoglu che non è sceso in campo tre giorni fa, mentre a sinistra dovrebbe esserci di nuovo Rafael Leao, anche se c’è qualche ballottaggio. Davanti nessun dubbio: Zlatan Ibrahimovic sarà l’unica punta.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic

