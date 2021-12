Udinese-Milan, la probabile formazione: Pioli pensa a tre cambi

Sky Sport fornisce degli aggiornamenti sulla probabile formazione rossonera di Udinese-Milan, gara che si giocherà domani al Friuli

E' giorno di vigilia di Udinese-Milan. Stefano Pioli non ha tenuto la conferenza stampa di vigilia per una lieve forma influenzale, ma ha diretto regolarmente l'allenamento di rifinitura a Milanello. Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione rossonera che scenderà in campo domani sera al Friuli: "Con l'Udinese ci potrebbero essere tre cambi di formazione rispetto alla gara con il Liverpool. Innanzitutto Florenzi al posto di Kalulu sulla corsia destra, a centrocampo dovrebbe tornare Bennacer mentre sulla trequarti si dovrebbe rivedere Saelemaekers. Confermata come prima punta Ibrahimovic". Milan, sulla trequarti un colpo per far sognare i tifosi! Le ultime >>>