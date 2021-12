Calciomercato Milan – Trequarti, ecco un colpo per far sognare i tifosi

Tra una ventina di giorni riaprirà il calciomercato e il Milan, sicuramente, farà qualche operazione in entrata. La certezza riguarda un ingresso in difesa: Simon Kjær salterà il resto della stagione per infortunio e, pertanto, dovrà essere sostituito in maniera adeguata. Possibile che il Diavolo faccia qualcosa a centrocampo, visto che Franck Kessié e Ismaël Bennacer partiranno per un mese per la Coppa d'Africa. Difficile, invece, che cambi qualcosa in attacco, dopo l'eliminazione dalla Champions League. Ma c'è un settore del campo dove il Milan avrebbe bisogno di un rinforzo.