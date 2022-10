Torino-Milan, la probabile formazione rossonera: spazio a Pobega e Origi

La probabile formazione rossonera in vista di Torino-Milan, partita valida per la 12^ giornata di Serie A. Pobega e Origi dal 1'

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha riportato la probabile formazione rossonera in vista di Torino-Milan , partita valida per la 12^ giornata di Serie A. Stefano Pioli farà qualche cambio rispetto alla partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria, ma senza stravolgere la squadra.

La probabile formazione del Milan

In porta giocherà Ciprian Tatarusanu. Pierre Kalulu agirà ancora da terzino destro, con Matteo Gabbia e Fikayo Tomori al centro. A sinistra ci sarà Theo Hernandez. A centrocampo Tommaso Pobega dovrebbe trovare una maglia dal primo minuto contro il suo più recente passato: insieme a lui Sandro Tonali. Sulla trequarti c'è il grande dubbio di Pioli: Brahim Diaz o Charles De Ketelaere? Lo spagnolo si è allenato con il gruppo ma non è al 100%, l'ex Brugge cerca ancora il suo primo gol rossonero. È tutto aperto. In attacco, invece, dovrebbe giocare Divock Origi al posto di Oliver Giroud. Ecco la probabile formazione del Milan.