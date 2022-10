Milan, ecco Torino e Salisburgo: Pioli si affida a 7 fedelissimi / News

Torino e Salisburgo sono le prossime avversarie del Milan. Stefano Pioli farà qualche rotazione, ma si affida a sette fedelissimi

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato degli impegni del Milan contro Torino e Salisburgo, che rappresentano un crocevia importantissimo per questa prima parte di stagione. I granata sembrerebbero l'ultimo ostacolo prima di una strada sulla carta in discesa in campionato. Le sfide contro Spezia, Cremonese e la Fiorentina traballante di questi ultimi periodi potrebbero spingere i rossoneri sempre più vicini al Napoli capolista prima della sosta per Mondiali in Qatar. Ma l'appuntamento sicuramente più importante è quello in Champions League contro gli austriaci: sarà qui che si deciderà se il percorso rossonero pre-Mondale sarà ottimo o deludente.

I fedelissimi d Pioli — Saranno giorni caldissimi in cui Stefano Pioli si affiderà ai suoi fedelissimi. Gli acquisti estivi, fino a questo momento, stanno recitando un ruolo di secondo piano. Divock Origi sa risalendo la china dopo qualche infortunio di troppo, Tommaso Pobega è un'alternativa, Charles De Ketelaere sta faticando, mentre Yacine Adli, Malick Thiaw e Aster Vranckx si sono visti pochissimo. Il cuore rossonero è quello dello scudetto. Gli uomini chiave del Milan saranno altri: Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez in difesa, Sandro Tonali in mezzo, Rafael Leao e Olivier Giroud in attacco. Sei titolari più uno, Brahim Diaz, l'uomo del momento. Lo spagnolo giocherà sicuramente contro il Salisburgo, mentre contro il Torino sarà volata con De Ketelaere.

Rotazioni — Ciprian Tatarusanu, Pierre Kalulu e Junior Messias sono gli altri giocatori designati ad essere presenti nella doppia sfida. Ismael Bennacer, invece, ha bisogno di un po' di riposo e tirerà il fiato contro il Torino. Giocherà Pobega al suo posto. Attenzione anche al possibile riposo di Giroud per Origi, apparso in grande condizione contro il Monza. Fedelissimi, ma anche alcune rotazioni, non troppe. Questo è il momento di fare all-in. Cassano: "Leao? In Italia fa un altro sport, in Europa non ancora".