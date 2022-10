Cassano: “Leao? In Italia fa un altro sport, in Europa non ancora” | News

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato del Milan . Queste le sue dichiarazioni: "La cosa più bella di questa dirigenza è che non ha mai buttato fumo negli occhi alla gente. Ha sempre detto di farla ritornare competitiva. Questa società e questi giocatori sono andati oltre, vincendo uno scudetto inimmaginabile, valorizzando giocatori e con un budget normale. Quest'anno stai lottando per il campionato e per qualificarti agli ottavi. Bravi ai dirigenti e brava la gente che ha capito Maldini. Lui ha detto determinante cose, non hanno rotto le p****e nonostante gli addii di Donnarumma e Kessie perché hanno dato fiducia ad una persona credibile come Maldini".

Cassano inoltre ha detto la sua su Leao e sulla prestazione contro la Dinamo Zagabria: "La Dinamo Zagabria se viene in Italia fa fatica a salvarsi in Serie B. Nel primo tempo Leao non ha fatto bene, ma il gol che ha fatto... Io penso che Lele se avesse giocato al posto dei difensori della Dinamo lo fermava. Poi devi fare il gol, la prestazione, nel secondo tempo ha fatto meglio. Ma dagli ottavi in poi mi aspetto di meglio. Quando inizia a farmi cinque-sei partite uomo a uomo e fai la differenze lì, allora inizi a diventare un giocatore diverso per diventare uno dei migliori. Oggi per me non è uno dei migliori in Europa. In Italia fa un altro sport, in Champions non ancora". Allegri, frecciata al Milan: "Fuori dalla Champions? Altri non l'hanno giocata per 8 anni".