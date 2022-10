Baresi, 25 anni fa l’addio al calcio: in campo tante leggende ad omaggiarlo

Il 25 ottobre non sarà mai una data indifferente ai tifosi del Milan. Esattamente 25 anni fa, infatti, Franco Baresi diceva addio al calcio giocato e per l'occasione venne disputata una gara tra il Milan e le stelle di quegli anni. In campo, infatti, erano presenti campioni del calibro di Van Basten, Gullit, Papin, Baggio, Butragueno, Michel e Hugo Sanchez. Compagni di squadra e non che sono accorsi a 'San Siro' per celebrare una vera e propria leggenda di questo sport, oltre ad essere una leggenda del Milan.