Allegri: “Fallimento Champions? Altri non l’hanno giocata per 8 anni”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato del fallimento in Champions League. Queste le sue dichiarazioni: "Nella vita capitano queste cose qui, non trovo la parola adatta, trovatela voi. Penso solo a lavorare come stiamo facendo, con impegno e dedizione. Ci sono squadre che sono state otto anni senza giocare in Champions, può capitare anche questo. Non bisogna andare in frustrazione altrimenti non ne veniamo più fuori. Sappiamo domani quanto sia importante la gara, è una partita difficile e complicata indipendentemente dalla Champions. Serve giocarla da squadra, con compattezza".