Spezia, la probabile formazione per il Milan: Nzola guida l’attacco

Dopo la sconfitta nello scontro diretto per non retrocedere contro la Cremonese, lo Spezia tornerà in campo alle ore 18:00 di sabato 13 maggio allo stadio 'Alberto Picco' per affrontare il Milan. Secondo quanto riportato da 'gazzetta.it', il tecnico dei bianconeri Leonardo Semplici dovrebbe scegliere Bartlomiej Dragowski tra i pali e la difesa a quattro formata da Kelvin Amian, Ethan Ampadu, Przemyslaw Wisniewski e Dimitris Nikolaou. In mediana potrebbero agire Salvatore Esposito, Albin Ekdal e Mehdi Bourabia, mentre il tridente d'attacco sarà composto da Daniele Verde, Mbala Nzola ed Emmanuel Gyasi.