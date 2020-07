Spal-Milan, le probabili formazioni: dubbio Petagna per Di Biagio

MILAN NEWS – Problemi in vista per Luigi Di Biagio in vista della partita contro il Milan, in programma questa sera a Ferrara alle 21:45. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il tecnico non ha ancora deciso se schierare dal primo minuto Andrea Petagna, non in perfette condizioni fisiche.

Se Petagna non dovesse farcela, o se Di Biagio volesse preservalo in vista delle prossime gare, è pronto Sergio Floccari. Per quanto riguarda il resto della formazione, ecco i probabili undici, schierati con un 4-4-2: Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Fares; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Strefezza; Cerri, Petagna (Floccari). PIOLI INTANTO E’ CONCENTRATO SUL PRESENTE, CONTINUA A LEGGERE >>>