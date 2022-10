Serie A, Verona-Milan: la probabile formazione dei gialloblù | News

Domani sera, alle 20.45, il Verona affronterà allo stadio 'Bentegodi' il Milan campione d'Italia. E' stata una settimana movimentata a Peschiera del Garda visto che è stato esonerato Cioffi . Al suo posto la dirigenza scaligera ha scelto Salvatore Bocchetti , tra l'altro ex calciatore del Milan. Ecco, dunque, come potrebbe schierare i suoi uomini in campo contro i rossoneri.

Non dovrebbero esserci troppi stravolgimenti tattici da parte del nuovo allenatore, che schiererà la sua squadra con un 3-4-2-1. In porta Montipò, in difesa dovrebbero agire Gunter, Hien e Cabal. Sulle fasce spazio a Faraoni e Doig, mentre in mezzo al campo dovrebbero giocare dal primo minuto Tameze e Veloso. La novità tattica potrebbe essere quella del doppio trequartista. Se così fosse, potrebbero scendere in campo Verdi e Hrustic a supporto dell'unica punta Henry.