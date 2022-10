Serie A, Verona-Milan: la probabile formazione dei rossoneri | News

Domani sera, alle 20.45, il Milan sarò ospite dell'Hellas Verona allo stadio 'Bentegodi'. La gara sarà valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A e i rossoneri vorranno riscattarsi dopo la beffarda sconfitta in Champions League contro il Chelsea. Si troveranno di fronte Verona fresco di nuovo allenatore: in settimana è stato esonerato Cioffi, adesso c'è l'ex rossonero Salvatore Bocchetti a guidare i gialloblù. Ecco, dunque, come potrebbe schierare la formazione Stefano Pioli per contrastare i padroni di casa.