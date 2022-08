Sassuolo-Milan: Pioli pensa di rivoluzionare la squadra | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, pensa di stravolgere l'undici iniziale per Sassuolo-Milan. In vista addirittura ben sette cambi! Ecco quali

Il tecnico rossonero Stefano Pioli , in vista di Sassuolo-Milan di martedì 30 agosto , ore 18:30 , al 'Mapei Stadium', primo turno infrasettimanale della Serie A 2022-2023 , medita di rivoluzionare la squadra che ieri ha battuto per 2-0 il Bologna a 'San Siro'. Lo ha riferito 'Sky Sport'.

Inizia, infatti, un ciclo di partite ogni tre giorni che durerà, di fatto, fino al prossimo 13 novembre, giorno in cui il campionato si fermerà fino a gennaio per far spazio ai Mondiali in Qatar. Nel frattempo, però, il Diavolo dovrà giocare altre 12 gare di Serie A e 6 (l'intero girone) di Champions League.