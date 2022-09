Sampdoria-Milan, la probabile formazione dei rossoneri | Serie A News

Domani sera, alle 20.45, il Milan sarà impegnato in trasferta per affrontare la Sampdoria. La gara sarà valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A, con i rossoneri che dovranno vedersela con l'ex di turno Marco Giampaolo, oggi allenatore dei blucerchiati. Il Diavolo vorrà ottenere il secondo successo consecutivo dopo aver vinto una settimana fa contro l'Inter, mentre la Sampdoria è ancora in cerca della prima vittoria in campionato. Ecco come potrebbe schierare in campo i suoi uomini Stefano Pioli.