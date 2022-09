MERCATO MILAN E TOP NEWS - Rinnovo Tonali. Pioli in conferenza (getty images)

Altra grande giornata ricca di notizie a tinte rossonere. Sandro Tonali oggi si è recato in sede per rinnovare il suo contratto con il Milan, mentre Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Samp. Inoltre la nostra redazione ha intervistato l'ex calciatore Giovanni Lodetti. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.