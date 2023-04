Roma, la probabile formazione per il Milan: Dybala out, c’è Solbakken

Uno dei match più interessanti tra quelli in programma nel corso della 32^ giornata del campionato di Serie A è senza dubbio quello che vedrà affrontarsi alle ore 18:00 di sabato 29 aprile Roma e Milan. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', il tecnico dei giallorossi José Mourinho schiererà Rui Patricio in porta, mentre in difesa, data l'assenza di Diego Llorente, ci saranno Gianluca Mancini, Marash Kumbulla e Roger Ibanez. In mediana agiranno Zeki Celik, Bryan Cristante, Edoardo Bove e Nicola Zalewski. In attacco ci sarà Tammy Abraham, supportato da Lorenzo Pellegrini e Ola Solbakken, che sostituirà Paulo Dybala.