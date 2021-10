Roma-Milan, la probabile formazione rossonera: due ballottaggi aperti

Le ultime sulla probabile formazione del Milan in vista della partita contro la Roma. Sono due i ballottaggi che si risolveranno solo all'ultimo

Manuele Baiocchini, inviato di 'Sky Sport' a Milanello e Casa Milan, ha fornito le ultimissime di formazione in vista del match contro la Roma. Sono due i ballottaggi aperti che verranno risolti solo all'ultimo. Queste le dichiarazioni: "L'allenamento è terminato stamattina, la squadra è rimasta a pranzo a Milanello e poi tutti a casa. Durante l'allenamento Pioli ha alternato in continuazione Brahim Diaz e Krunic sulla trequarti e Ibra e Giroud, al 50% esatto nella testa di allenatore e giocatori. Da una parte c'è Ibra che alla Roma ha segnato 10 volte in Serie A, con un gol arriverebbe a 150 in campionato e 400 nei campionati nazionali in cui ha giocato. Giroud, invece, sembra essere in forma migliore rispetto allo svedese, segna un gol ogni 106 minuti di gioco. Pioli scioglierà questi dubbi solo a poche ore dalla partita. Ritornando alla trequarti, sta bene Brahim gioca lui, altrimenti Krunic". Questa la probabile formazione del Milan.