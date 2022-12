PSV-Milan, la probabile formazione dei rossoneri: sorpresa in attacco?

Domani sera, alle 18.15, il Milan disputerà l'ultima amichevole prima della ripresa del campionato. I rossoneri affronteranno al Philips Stadion il PSV Eindhoven , test molto importante per capire a che punto è la squadra di Pioli in vista del match contro la Salernitana , gara in programma il 4 gennaio. In attesa dei rientri di Theo Hernandez e Giroud, oltre che degli indisponibili, domani si vedrà il Milan nella sua versione migliore. Ecco, di seguito, le probabili scelte di formazione dell'allenatore del Milan.

La probabile formazione del Milan

Pioli schiererà la sua squadra con il 4-2-3-1. Ancora infortunato Maignan, tra i pali agirà ancora Tatarusanu. In difesa si rivede dal primo minuto capitan Calabria, mentre la coppia centrale sarà composta da Tomori e Kalulu. Adattato sulla sinistra, invece, Dest. A centrocampo agiranno Tonali e Bennacer, mentre in avanti potrebbero esserci delle novità. Largo a destra agirà Saelemaekers, mentre nel ruolo di trequartista è ballottaggio tra De Ketelaere e Brahim Diaz. Il belga, inoltre, insidia Rebic per giocare nel ruolo di centravanti, anche se il croato sembra essere in vantaggio per partire dall'inizio in quel ruolo. Potrebbe rivedersi nuovamente in campo con il Milan Rafael Leao largo a sinistra.