Ielpo: “Milan, Sportiello è da rilanciare. E va preso un attaccante” | ESCLUSIVA

Mario Ielpo, ex portiere del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla redazione di 'pianetamilan.it'

Enrico Ianuario

Ex portiere, oggi avvocato. Mario Ielpo ha vestito, tra le altre, anche la maglia del Milan, club in cui ha militato dal 1993 al 1996. In rossonero ha vinto tutto quello che c'era da vincere: due campionati italiani, due Supercoppe italiane, una Champions League e una Supercoppa UEFA. La nostra redazione lo ha intervistato in esclusiva: ecco le sue dichiarazioni.

Sul lungo stop di Maignan: "Purtroppo non è la prima volta che un infortunio al polpaccio è così difficile da risolvere. Quello che è successo nello specifico non possiamo saperlo, però è un infortunio particolare perché è un muscolo subdolo: sembra che guarisce, invece dopo c'è la ricaduta, questo è notorio. Poi nessuno può sapere se si è fatto un tentativo di accelerare il rientro. E' un infortunio rognoso".

Su Tatarusanu e sull'eventuale necessità di intervenire sul mercato: "Su Maignan bisogna capire se salterà qualche partita o meno. In prospettiva Mirante e Tatarusanu hanno una certa età, quindi mi sembra che bisogna comprare un altro portiere. In prospettiva ci vuole un altro giocatore che possa rinfoltire il ruolo. Tatarusanu non mi sembra che abbia fatto così male quando è stato chiamato in causa. Non dà quell'impressione di sicurezza e stilisticamente non è molto elegante, questi sono i due problemi fondamentali. Però come sostanza non ha fatto così male, ha fatto abbastanza bene".

Se Mirante potrebbe scavalcarlo nelle gerarchie: "Questo non lo so, è da tanto che non lo vediamo in partite ufficiali. Non credo che ci sia un avvicendamento di questo tipo perché sarebbe rischioso. Rischi di bruciare entrambi, se poi Mirante non gioca bene inizi a far giocare di nuovo l'altro. Un conto è se tu prendi un altro portiere e punti su di lui, invece dell'avvicendamento interno fai capire che bocci Tatarusanu. Questo sinceramente non lo vedo perché le sue prestazioni sono sufficienti, non mi pare che ci sia bisogno di questo cambio".

Sul possibile arrivo di Sportiello: "E' un portiere che mi piaceva molto quando era titolare fisso all'Atalanta, poi dopo si è un po' perso nel senso che non ha giocato sempre titolare. E' da rilanciare, diciamo così. A me è sempre piaciuto, mi sembra un ottimo investimento".

Su Vicario, altro nome che è circolato in questi giorni per la porta del Milan: "E' un altro prospetto. Sulla carta ha più margini di crescita, può diventare un giocatore veramente importante, ma necessita di giocare perché è giovane. Con Maignan non giocherebbe, è un'ottica diversa. Sportiello viene per coprire i buchi, l'altro è un discorso diverso perché, per quel che ha fatto vedere finora, merita di giocare. Deve fare la sua carriera, non fare panchina, bisogna che abbia tempo e spazio per far vedere quanto è forte. E' un ragazzo che può diventare veramente forte, però è ancora presto per avere conferme a livelli altissimi. Però se si mette in panchina perché c'è Maignan poi rischia di perdersi".

Sul Milan che affronterà la Salernitana alla ripresa: "Speriamo di ritrovare un Milan determinato, che parta bene. Nonostante due mesi di sosta, il Milan si presente con qualche problema d'organico. Credo però che il Milan sarà sicuramente competitivo, non c'è dubbio. Sarà una partita difficile perché la Salernitana in casa avrà dalla sua i tifosi. E' una partita che aspettano tutti quanti sia perché è l'inizio sia perché il Milan è campione in carica. E' una partita da prendere con le molle".

Se il Milan potrà vincere lo scudetto: "Visto come stanno le cose, molto dipende dal Napoli. Se il Napoli le vince tutte lo scudetto diventa irraggiungibile. Molto dipenderà dal vero valore del Napoli, finora si è dimostrata una squadra inarrestabile, se sarà così se lo merita il Napoli. Altrimenti ci sono possibilità per il Milan, ma non solo per i rossoneri".

Se il Milan dovrebbe rinforzarsi sul mercato: "Un centravanti va preso. Il prossimo anno non si può partire con Ibra e Giroud. Origi finora ha dimostrato poco. Io credo che in questi anni qui, e non l'abbiamo sottolineato abbastanza, il Milan si è retto molto sulle qualità del suo centravanti, prima con Ibra e poi con Giroud. Per quanto siano due giocatori di ferro c'è bisogno di un giocatore importante nel ruolo". Calciomercato Milan – Dall’Inghillterra: “Grealish per Leao” >>>