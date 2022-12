Calciomercato Milan – Dall’Inghillterra: “Grealish per Leao”

Secondo quanto riporta il Sun, il Manchester City, vorrebbe inserire nella trattativa con il Milan per Leao il cartellino di Jack Grealish

Il Milan è pronto per la ripresa del campionato: la sfida amichevole di domani contro il PSV, potrà dare gli ultimi segnali per Pioli. L'allenatore rossonero, poi, dovrà pensare alla gara contro la Salernitana, prevista per il 4 di gennaio. Occhio però, anche al calciomercato: tra acquisti e cessioni, Maldini e Massara sono al lavoro.