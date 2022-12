Calciomercato Milan – Maldini ancora in prestito: direzione Monza

Il Milan , in queste ultime stagione, è stato in grado di trovare giocatori di talento. Il lavoro della dirigenza formata da Maldini e Massara è stato ottimo. Se i talenti presi nel calciomercato hanno dato i propri frutti, stessa cosa non si può dire della Primavera del Milan . Daniel Maldini , ad esempio, non ha ancora trovato il giusto posto nella Serie A.

Calciomercato Milan, Maldini in prestito a Monza?

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Monza sarebbe vicino all'approdo di Daniel Maldini, centrocampista offensivo del Milan che non ha avuto grande spazio con la maglia dello Spezia in questo inizio di stagione. I brianzoli potrebbero acquistarlo in prestito con diritto di riscatto dal Milan. Per Maldini sarebbe il secondo prestito di fila, nella speranza di giocare più minuti e migliorare sensibilmente. Il Milan spera di poter trovare un giocatore in più in vista della prossima stagione. Nuovo nome per l'esterno? I movimenti di calciomercato >>>