Probabili formazioni Milan-Lille: ballottaggio tra Leao e Rebic

Probabili formazioni Milan-Lille: Leao o Rebic nel 4-2-3-1?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LILLE – Rafael Leao ed Ante Rebic si contendono una maglia da titolare in Milan-Lille di Europa League di domani sera a San Siro. Lo ha sottolineato ‘gazzetta.it‘. Leao o Rebic, pertanto, sarà esterno sinistro d’attacco nel 4-2-3-1 rossonero contro i francesi. Leao, in questo periodo, sta giocando molto bene e ha fornito assist a ripetizione per i compagni in campionato contro Inter e Roma. Il portoghese è andato a segno, poi, in Europa League contro lo Sparta Praga. Rebic, invece, tornato in campo domenica scorsa ad Udine dopo un mese di stop per infortunio. Il croato scalpita per giocare dal 1′ e riprendersi quello che, fino a poco tempo fa, era il suo posto da titolare nel Milan di Stefano Pioli. ALTRO RECUPERO IMPORTANTE PER IL TECNICO ROSSONERO >>>