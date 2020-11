Europa League – Milan-Lille: torna a disposizione Castillejo

Europa League, Milan-Lille: ritorna Castillejo

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – Samu Castillejo sarà regolarmente a disposizione per Milan-Lille di Europa League. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Il numero 7 spagnolo, che aveva saltato la trasferta di Udine in campionato, ha recuperato dall’affaticamento muscolare e sarà convocato dal tecnico Stefano Pioli. Vedremo, quindi, se Castillejo scenderà in campo da titolare in Milan-Lille di Europa League oppure se partirà dalla panchina lasciando, magari, spazio ad Alexis Saelemaekers nel 4-2-3-1 del Diavolo. LE CURIOSITÀ SULLA SFIDA CONTRO I FRANCESI >>>