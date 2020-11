VIDEO MILAN NEWS – Terza giornata del girone di Europa League, ultima d’andata. Si gioca ancora a San Siro e l’appuntamento è Milan-Lille. I rossoneri arrivano da primi in classifica nel girone, ma il Lille non ha mai perso contro il Diavolo ed è l’unica francese ad aver vinto a San Siro, seppur contro un Milan già qualificato. Nella video news 10 curiosità sulla sfida in solo 90 secondi.

