Probabili formazioni Milan-Borussia Dortmund: Pioli ritrova i big

Dubbi, invece, per quanto riguarda il Borussia Dortmund. Come detto dallo stesso Terzic in conferenza, Sule non è partito per Milano. Haller si, ma si è allenato con la seconda squadra. Su Adeyemi la decisione ci sarà domani. Molti dubbi quindi per il tecnico dei tedeschi, che dovrebbe comunque optare per un 4-2-3-1. Sabitzer, non al meglio, dovrebbe partire dalla panchina. In attacco, alle spalle di Fullkrug, Terzic dovrebbe affidarsi al terzetto formato da Reus, Brandt e Gittens.