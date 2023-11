Camarda ci sarà in Champions League? Ecco tutte le risposte

Camarda ci sarà?

Come riporta gazzetta.it, Camarda non sarà a disposizione del Milan e di Pioli per la Coppa Europea. I motivi sono due e sono legati tra di loro. Come stabilito dal regolamento Uefa, un calciatore può prendere parte alle competizioni europee solo se ha già compiuto 16 anni e ha firmato un contratto da professionista. Cosa che Camarda potrà fare solo il prossimo marzo. La Uefa inoltre non ammette deroghe in tal senso, cosa successa in Serie A. Camarda non fa parte della Lista A e B. Al suo posto potrebbe essere chiamato Sia. Camarda dovrebbe tornare in campionato contro il Frosinone.