Intervistato in conferenza stampa prima del match di Champions League fra Milan e Borussia Dortmund , il tecnico giallonero, Edin Terzic , ha parlato anche degli infortuni in casa tedesca. Ecco le sue dichiarazioni.

"Haller ieri si è allenato con la squadra, è venuto con noi, così come Adeyemi, che però ieri non si è allenato; oggi si allenerà, poi domani decidiamo. Sule ha deciso stamattina di non venire in Italia; nel caso ci sono Can e Bensebaini che possono giocare da centrale".